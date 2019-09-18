Стала известна емкость батарей в новых iPhone

Китайское правительственное ведомство, занимающееся сертификацией электроники, обнародовало технические характеристики новых телефонов Apple. Согласно данным о фактической емкости аккумуляторных батарей от TENAA, аккумулятор iPhone 11 Pro Max почти дотянул по емкости до прошлогодних Android-флагманов — у него батарея на 3969 мАч. То есть по сравнению с iPhone XS Max (3174 мАч) емкость выросла ровно на четверть. Такая же емкость — 4000 мАч — была, например, у вышедшего год назад Samsung Galaxy Note9.

Емкость батареи у iPhone 11 составляет, по данным TENAA 3110 мАч: по сравнению с iPhone XR (2942 мАч) прибавилось менее 6%. Аккумулятор iPhone 11 Pro прокачали на 14,5% — в iPhone XS было 2658 мАч, стало 3046 мАч. Apple заявляет, что автономность iPhone 11 выросла по сравнению с XR на час, а 11 Pro и Pro Max — на 4-5 часов. По данным первых опубликованных обзоров, новые флагманские iPhone действительно работают от батареи гораздо дольше — например, в случае с Pro Max речь идёт об увеличении с 8-9 до 12-13 часов при активном использовании.

Также TENAA опубликовало данные о ёмкости оперативной памяти iPhone 11 и 11 Pro: у всех трех устройств по 4 ГБ. В прошлом году у флагманских iPhone было столько же, а у iPhone XR — 3 ГБ.

В прошлом году аналогичным образом раскрытые TENAA сведения оказались точными — их подтвердило вскрытие образцов телефонов. Apple никогда не называет такие характеристики официально, чтобы избежать прямого сравнения с аналогичными по стоимости Android-смартфонами: оно всегда не в пользу «яблочных» аппаратов.