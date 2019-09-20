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В Украине запустили первые пункты взвешивания фур в движении

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В Украине запустили первые пункты взвешивания фур в движении

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивание грузовиков в движении.

Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», запуск состоялся при участии руководителя «Укравтодора» Славомира Новака и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Отмечается, что система взвешивания в движении — это умная система сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам, которая определяет дату и время проезда, температуру окружающего воздуха и дорожного покрытия, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.

«Запуск первых площадок системы взвешивания в движении в Украине является результатом успешного сотрудничества „Укравтодора“ с международными партнерами, а именно — с Международным банком реконструкции и развития», — говорится в сообщении. По словам Криклия, запуск площадок стал возможным благодаря принятию депутатами Верховной Рады закона о введении габаритно-весового контроля, контроля в движении. «Этот проект предусматривает 6 объектов на подъездах к Киеву. Конечно, этого количества недостаточно для того, чтобы обеспечить всю потребность. Рассчитываем, что в течение следующего года-полутора в целом по Украине будет установлено около 100 подобных комплексов. Ввести в работу комплексы стало возможным при участии и с помощью международных финансовых организаций, которые и в дальнейшем готовы продолжать эту положительную тенденцию по поддержке проекта», — цитирует пресс-служба Криклия.

Также, в пресс-службе отметили, что внедрение системы позволит освободить дороги от транспортных средств, которые не придерживаются установленных ограничений по допустимым массе груза и/или нагрузки на ось и являются одним из главных факторов разрушения дорог.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта система будет работать в режиме «предварительного отбора» транспортных средств, подлежащих дальнейшему контролю габаритно-весовых параметров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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«Следующими шагами „Укравтодора“, которые будут базироваться на приобретенном опыте и полученных от системы данных, будет разработка программы распространения системы взвешивания в движении на сети автомобильных дорог Украины (ориентировочно 100 — 200 площадок), что поможет сохранить высокие транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, которые были отремонтированы и построены за последние 4 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Укравтодор» сообщил о планах в 2020 году установить 200-250 систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Украины.

Укравтодор, фуры
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