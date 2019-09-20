В «Слуге народа» винят интриги оппонентов в нехватке голосов за прослушку для НАБУ и ГБР

Часть народных депутатов большинства была дезинформирована коллегами из некоторых политических сил, в следствие чего не хватило голосов для принятия в целом законопроекта, предоставляющего право на прослушку Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР), заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заверил, что противников законопроекта во фракции больше нет.
«Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологичная», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в пятницу, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.
«Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы — „за“, зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми», — пояснил Арахамия.
Вместе с тем он сообщил, что фракция «Слуга народа» готова поддержать законопроект № 1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.
По словам главы фракции, в «Слуге народа» больше нет противников этого законопроекта.
«Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы и говорят: да, мы извиняемся, что так случилось», — сказал он.
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