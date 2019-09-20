Войти
Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали «формулу Штайнмайера»
мирный процесс
Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали «формулу Штайнмайера»
Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом
соседи
Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В «Слуге народа» винят интриги оппонентов в нехватке голосов за прослушку для НАБУ и ГБР

391
В «Слуге народа» винят интриги оппонентов в нехватке голосов за прослушку для НАБУ и ГБР

Часть народных депутатов большинства была дезинформирована коллегами из некоторых политических сил, в следствие чего не хватило голосов для принятия в целом законопроекта, предоставляющего право на прослушку Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР), заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заверил, что противников законопроекта во фракции больше нет.

«Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологичная», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в пятницу, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

«Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы — „за“, зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми», — пояснил Арахамия.

Читайте также: Парламент запретил украинские «коньяк» и «пармезан»

Вместе с тем он сообщил, что фракция «Слуга народа» готова поддержать законопроект № 1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.

По словам главы фракции, в «Слуге народа» больше нет противников этого законопроекта.

«Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы и говорят: да, мы извиняемся, что так случилось», — сказал он.

Слуга народа, Давид Арахамия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 20 сентября 2019
Четверг, 19 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016