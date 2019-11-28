В Мининфраструктуры не исключают скорого увольнения Кравцова

Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время намерено рассмотреть вопрос дальнейшей работы Евгения Кравцова на посту главы АО «Укрзализныця», сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.
«По „Укрзализныци“ премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова», — сказал он на брифинге во Львове в четверг.
При этом Криклий отметил, что госсекретарь ведомства, экс-начальник департамента инвестиционной политики УЗ Андрей Галущак, отстранение от должности которого требует уволенная с должности замминистра инфраструктуры Александра Клитина, «никак не может влиять на «Укрзализныцю».
«К Галущаку замечаний нет, и к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы хоть кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, потому что последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в „Укрзализныци“ вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы», — отметил Криклий.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Кабинета министров сменить руководство АО «Укрзализныця» из-за коррупции на предприятии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016