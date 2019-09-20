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Депутаты проголосовали за законы о «кэшбэке» и кассовых аппаратах

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Депутаты проголосовали за законы о «кэшбэке» и кассовых аппаратах

Верховная Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.

Как сообщает ЭП, за законопроект № 1053-1 проголосовали 250 народных депутатов.

Документ предлагает ввести ряд мотивационных мероприятий для потребителей, чтобы они контролировали проведение расчетных операций продавцами и предоставителями услуг через регистратор расчетных операций, а для продавцов — ряд мероприятий, чтобы упростить пользование РРО и ужесточить ответственность за отказ это делать.

При этом, как сообщили в Государственной фискальной службе, норму об обязательном использовании кассовых аппаратов физическими лицами, торгующих подержанными товарами, убрали.

Предусмотрены возможность использования как классического, так и программного РРО, отсутствие ограничений со стороны государства на разработку программных РРО, регистрация программного РРО через Электронный кабинет.

Норма о «кэшбеке» вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, — написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.

Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.

С этой же даты начинают применяться общие правила использования РРО для отдельных категорий плательщиков единого налога II-IV групп (без ограничения объема дохода за календарный год), которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставляют платные услуги в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней;

розничную торговлю подержанными товарами в магазинах;

деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания;

деятельность туристических агентств, туристических операторов;

деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения;

реализацию текстиля, деталей и приспособлений для автотранспортных средств.

Общие правила использования РРО для всех плательщиков единого налога II-IV групп начинают действовать с 1 января 2021 года одновременно с увеличением предельного объема дохода плательщиков единого налога II группы с 1,5 до 2,5 млн грн.

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Требования закона не будут распространяться на обычных физических лиц (не субъектов предпринимательской деятельности) и плательщиков единого налога первой группы.

Также парламент принял соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

налоги, РРО
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