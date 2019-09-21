Google создал самый мощный квантовый компьютер

Компания Google заявила, что смогла создать самый мощный в мире квантовый компьютер.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст соответствующего доклада, который уже удален с сайта NASA.

«Компания Google сообщила, что ей удалось создать квантовый процессор, который смог за 3 минуты и 20 секунд произвести вычисления, которые требуют около 10 тысяч лет работы самого современного суперкомпьютера компании IBM Summit», — говорится в сообщении.

В тексте доклада отмечается, что сейчас этот квантовый процессор может делать только 1 технический расчет за раз, а «до того, как квантовые компьютере смогут решать практические задачи, пройдут годы».