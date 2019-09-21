Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ

Некоторые представители предыдущей делегации Верховной Рады в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ, сообщил народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко.

«Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», — написал Гончаренко на своей странице в Фейсбук в субботу.

Напомним, ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал народный депутат от фракции «Слуга народа» на своей странице в Фейсбук.

Он заверил, что такое решение поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента.