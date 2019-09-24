Один из заместителей Кличко отказался увольняться

Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует писать заявления об увольнении, несмотря на слова главы КГГА.
«Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей», — написал Давтян на своей странице в Facebook.
По мнению Давтяна, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр «не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян».
Давтян заявил, что продолжит «работать на благо киевлян».
Напомним, 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.
Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.
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