Один из заместителей Кличко отказался увольняться

Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует писать заявления об увольнении, несмотря на слова главы КГГА.

«Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей», — написал Давтян на своей странице в Facebook.

По мнению Давтяна, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр «не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян».

Давтян заявил, что продолжит «работать на благо киевлян».

Напомним, 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.

Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.