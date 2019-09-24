В Минэкономики считают, что иностранцев не заинтересует украинский рынок земли

Иностранцы не будут влиять на рынок земли в Украине, поскольку, как ожидается, составят на нем незначительный процент.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает «Укринформ».
«Опыт Восточной Европы показывает, что иностранцы на самом деле не так быстро заходят и заходят на очень маленький процент. Мы не ожидаем, что будет влияние», — отметил Милованов.
По его словам причина в том, что в Украине существуют проблемы с правом собственности.
«Они не понимают нас, они нам еще не доверяют. Они могут зайти в другие страны где уже есть инфраструктура, дороги, суды и тому подобное», — заметил министр.
Он подчеркнул, что не надо бояться рынка земли: «Нас должно пугать не создание прозрачного рынка земли, а то, что мы остаемся в том состоянии, в котором мы находимся сегодня. Нам свою страну строить самим».
Напоминим, что Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
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