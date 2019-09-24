Сборную России могут не пустить на ЧМ-2022 в Катаре

Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek. Отстранение российских спортсменов от мирового первенства по футболу и других крупных международных соревнований может произойти в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) докажет изменение данных Московской антидопинговой лаборатории перед их передачей экспертам организации.

В понедельник WADA запустило в ускоренном порядке процедуру признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим своему кодексу. Международное агентство пошло на этот шаг после того, как обнаружило, что данные Московской антидопинговой лаборатории, переданные ему российской стороной в январе, отличаются от тех, которые ранее предоставил информатор.

Передача данных лаборатории в Москве была одним из условий восстановление статуса РУСАДА, которое было одобрено в сентябре прошлого года. В данный момент России предоставили три недели на то, чтобы предоставить объяснение предполагаемых нарушений и опровергнуть фальсификацию данных.

По информации издания The Telegraph, новый допинговый скандал может привести к отстранению сборной России от летней Олимпиады 2020 года в Токио. В Олимпийском комитете России подтвердили, что команду могут не допустить до Игр в том случае, если РУСАДА будет лишено статуса.

Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), запретив таким образом российским спортсменам выступать под национальным флагом на предстоящем ЧМ в Дохе.