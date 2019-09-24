Суд ЕС снял только прошлогодние санкции против Януковича, но действующие остаются в силе

Суд Европейского Союза общей юрисдикции (Люксембург) отменил персональные санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018 году, однако действующие до марта 2020 года европейские санкции против него остаются в силе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение суда.
«В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018г о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года», — говорится в обнародованной во вторник заметке.
Ранее во вторник Юрий Кирасир, являющийся пресс-секретарем сына Виктора Януковича Александра, на своей странице в Фейсбук написал, что Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции, наложенные на экс-президента Украины в 2018-2019 годах, что является весомым поводом для их скорейшей отмены.
«Решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019гг является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф.Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе», — написал Кирасир.
Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлеваются, хотя со временем из-под них вышли 6 лиц.
4 марта 2019 года в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения) Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов 12 бывших украинских высокопоставленных лица.
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