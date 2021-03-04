Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и части бывших руководителей страны

Совет ЕС принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, санкции в виде замораживание активов для семи лиц, «признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины».
Соответствующее решение обнародовано в четверг. «Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против семи лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств. Ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены», — сказано в сообщении.
В Совете ЕС отметили, что это решение было принято на основании ежегодного обзора принятых мер с последующей публикацией в Официальном вестнике 5 марта 2021 года.
Имена тех, в отношении которых санкции продлены не были, не названы. Согласно сообщениям СМИ, из санкционного списка в этот раз исключили Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника.
Первоначально в списке было 18 человек.
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