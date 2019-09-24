В Раду снова внесли законопроект о штрафах за кнопкодавство

Представитель президента Украины в Верховной Раде, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект о введении штрафов в размере до 85 тыс. гривен (почти $3,5 тыс. по текущему курсу) за неперсональное голосование депутатов. Проект закона размещен на сайте Рады и с 20 сентября находится на рассмотрении профильного комитета.
Вице-спикер предложил дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, в которой предусмотреть, что неперсональное голосование депутата влечет наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Уведомлять депутатов о выявленном нарушении при голосовании будет аппарат Верховной Рады.
В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский вносил в парламент аналогичный проект закона, но спустя 2 месяца документ был отозван.
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