В Раду снова внесли законопроект о штрафах за кнопкодавство

Представитель президента Украины в Верховной Раде, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект о введении штрафов в размере до 85 тыс. гривен (почти $3,5 тыс. по текущему курсу) за неперсональное голосование депутатов. Проект закона размещен на сайте Рады и с 20 сентября находится на рассмотрении профильного комитета.

Вице-спикер предложил дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, в которой предусмотреть, что неперсональное голосование депутата влечет наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уведомлять депутатов о выявленном нарушении при голосовании будет аппарат Верховной Рады.

В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский вносил в парламент аналогичный проект закона, но спустя 2 месяца документ был отозван.