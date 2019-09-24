Бывшему нардепу Микитасю выдвинули подозрение в хулиганстве

Бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Максиму Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.
Об этом в Телеграмм написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
«Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении», — написал он.
Напомним, что в июле в Любече на Черниговщине произошла стычка между еще тогда нардепом группы «Воля народа» Максимом Микитась и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.
Сначала между мужчинами возникла словесная перепалка: Микитась ругался и угрожал Пинчуку тюрьмой. Председатель ОТГ позвонил в полицию. Затем произошла потасовка, Микитась отобрал у Пинчука мобильный телефон и бросил его в стену.
Пинчук вызвал «скорую».
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