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Глава «Укравтодора» написал заявление об отставке

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Глава «Укравтодора» написал заявление об отставке

И.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции, сообщила пресс-служба агентства во вторник вечером.

«Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя «Укравтодора», — цитирует пресс-служба Новака.

При этом он отметил, что в дальнейшем готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю «Укравтодора».

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«Я приехал в Украину, чтобы имплементировать европейские стандарты к реалиям украинской дорожной сферы. Счастлив был начать изменения в инфраструктуре Украины и видеть, как день за днем меняется ее дорожная карта. Украина — в моем сердце», — добавил Славомир Новак.

Укравтодор, Славомир Новак
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Вторник, 24 сентября 2019
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