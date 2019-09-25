Facebook удалил страницу с агитацией за Трампа, которую модерировали украинцы

Соцсеть Facebook удалила страницу под названием «I Love America», которая агитировала в пользу президента Дональда Трампа и модерировалсь украинцами.
«В понедельник политический информационный бюллетень Popular Information сообщил, что популярная Facebook-страница, известная как протрамповская, модерировалсь из Украины. После этого отчета Facebook удалил эту страницу, а также несколько других связанных страниц, которыми также управляли украинцы», — сообщает fortune.сom.
На страницу «I Love America» были подписаны 1,1 миллиона пользователей. Она была создана в 2017 году.
Сначала страница была сосредоточена на обмене патриотическим американским контентом, с частыми упоминаниями о «нашей стране» и «наших военных». Но в последнее время начала публиковать протрамповский контент.
Напомним, 23 сентября Popular Information сообщил, что Facebook-страница «Я люблю Америку», читаемая более чем миллионом пользователей и активно агитирующая в пользу президента Дональда Трампа, модерируется украинцами.
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