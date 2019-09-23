Популярные Facebook-страницы, агитирующие за Трампа, модерируют украинцы

Facebook-страница «Я люблю Америку», читаемая более чем миллионом пользователей и активно агитирующая в пользу президента Дональда Трампа, модерируется украинцами.
Об этом, как сообщает УП, пишет издание Popular Information.
Страница появилась в 2017 году, зарегистрирована на веб-стратега из Одессы Андрея Зюзикова. Сообщество модерирует 10 граждан Украины, француз и американец.
У патриотического Facebook-сообщества больше читателей, чем у нескольких ведущих американских СМИ вместе взятых.
Типичный пост на ней прославляет военных США или содержит другой патриотический контент с многочисленными упоминаниями «нашей страны» и «нашей армии».
Также на странице часто репостятся мемы российского Агентства интернет-исследований, которое создавало фейковые фб-страницы в пользу Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.
В последнее время, как отмечают журналисты, тема американского патриотизма сменилась агитацией за Трампа.
Так, «I Love America» часто дублирует посты других сообществ, в частности, «Боже, благослови Дональда и Маланью Трампа и Боже, благослови Америку».
Все они созданы в течение последних нескольких месяцев и тоже модерируются из Украины.
Сообщества собирают огромное количество лайков благодаря распространению мемов с собачками, Иисусом или американским флагом.
Страницы также присоединились к американским политическим Facebook-сообществам и постят контент в Instagram, который принадлежит Facebook.
По мнению издания, накануне президентских выборов в США в 2020 году американцев «кормят» недостоверным и манипулятивным контентом.
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