В Украине могут разрешить двойное гражданство, но не с Россией

Двойное гражданство отвечает интересам Украины, за исключением двойного гражданства с Россией. Об этом заявил заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном в пятницу.

«Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ», — отметил он, уточнив при этом, что это позиция не всего правительства, но его личная.

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства. В то же время прямой запрет иметь гражданство иного государства распространяется только на государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран.