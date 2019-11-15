Закон о двойном гражданстве могут принять уже до конца года

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прогнозирует, что законопроект о введении двойного гражданства будет разработан, подан в Верховную Раду, а возможно, и проголосован до конца текущего года.

«Есть два пути. Первый — если мы пойдем традиционным межведомственным путем — это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение. Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может, и закон», — сказал замглавы МИД в интервью интернет-изданию «Сегодня».

По словам Боднара, получить двойное гражданство смогут три категории граждан. Это украинцы, которые выехали за границу и проживают там постоянно или временно. Также граждане, которые проживают на территории Украинского государства, и определенным образом получили другое гражданство. Третья категория — иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить украинское гражданство, но не могут, по причине наличия основного гражданства в другой стране.

Из возможных нововведений законопроекта замглавы МИД отметил принятие присяги и сдачу экзамена по украинскому языку.

При этом Боднар отметил запланированные ограничения на получение двойного гражданства, которые будут касаться госслужащих, президента и депутатов, но добавил, что могут быть и исключения.

«Есть определенные ограничения такой возможности. Это касается, прежде всего, государственной службы в органах прокуратуры, суда, других правоохранительных органах, выборных должностей, в том числе президента, депутатов парламента и органов местного самоуправления. Но могут быть определенные исключения по результатам дискуссий. Например, не исключено, что может возникнуть необходимость в привлечении граждан иностранных государств к работе в правительстве или в других учреждениях. Политические должности в принципе могли бы быть одним из вариантов исключений», — подчеркнул замминистра.

При этом замглавы МИД Украины добавил, что в вопросе с Россией и гражданством будет предохранитель — «гражданство государства-агрессора не может быть предметом регулирования этого закона».

«У нас есть отдельное законодательство, которое, во-первых, не признает незаконные действия РФ на оккупированных территориях по паспортизации граждан Украины. Во-вторых, в этом законопроекте, исключение составят государства-поставщики нелегальных мигрантов, а также РФ. Это также важный компонент, поскольку мы не можем позволить открыть двери для потока нелегальных мигрантов, которые мы пытаемся закрывать, введя безвизовый режим с ЕС. Как известно, это было одно из предварительных условий для введения безвиза», — отметил Боднар.