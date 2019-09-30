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Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и нелегальные прииски

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Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и нелегальные прииски

Кабинет министров Украины на заседании 29 сентября утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца, который предусматривает сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Главный замысел — одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины», — сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса.

Законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время, отметил Гончарук.

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Помимо этого, Кабмин утвердил и в ближайшее время внесет в Раду законопроект о легализации игорного бизнеса.

«Мы хотим, чтобы игровые автоматы исчезли с улиц... Вчера мы его проголосовали. И в ближайшее время он буде внесен в парламент», — сказал Гончарук.

янтарь, Алексей Гончарук
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