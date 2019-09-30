Кабмин уволил главу Госаудитслужбы

Кабинет министров Украины уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 29 сентября, сообщается на правительственном портале.

«Принято решение уволить в Государственной аудиторской службе Украины Гаврилову Лидию Владимировну с должности главы», — сказано в сообщении.

Напомним, что Кабинет министров в декабре 2015 года назначил Лидию Гаврилову главой Государственной аудиторской службы, сформированной на базе упраздненной Государственной финансовой инспекции.