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Кабмин объявил о кадровых решениях и конкурсах на вакантные должности

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Кабмин объявил о кадровых решениях и конкурсах на вакантные должности

Кабинет министров Украины назначил руководителей Госаудита, Государственного космического агентства и согласовал назначение исполняющего обязанности ГП «Администрация морских портов Украины».

Информацию о кадровых решениях обнародовал Правительственный портал.

Председателем Государственной аудиторской службы назначен Игорь Буграк;

Председателем Государственного космического агентства — Владимир Усов;

заместителем председателя Национального агентства по вопросам государственной службы — Елена Дрощенко;

заместителем председателя Государственной налоговой службы — Михаил Титарчук;

членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка — Владимир Мозгунов.

Валерия Безуса правительство определило победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Также Кабмин согласовал назначения:

Николая Синицы исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Одесский припортовый завод»;

Владимира Пикузо и.о. директора ГП «Украинский центр «Безопасность»;

Александра Голодницкого в.и.о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины».

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В то же время правительство уволило директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами — Олега Бабенко в связи с выходом на пенсию и вице-президентов ГП «Национальная атомная энергетическая компания «Энергоатом»- Александра Шавлакова, Айсина Айдына, Владимира Пышного.

Также объявлены конкурсы на должности заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, заместителя председателя Укргосархива, первого заместителя председателя ГФС.

Кабмин, Госаудитслужба, Госкосмос
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