Сегодня последняя возможность расплатиться мелкими монетами

С завтрашнего дня украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов. Эти монеты перестанут быть платежных средством и будут изъяты из наличного обращения. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Изъятие из обращения монет мелких номиналов облегчит наличные расчеты, а среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится более чем на треть.

Это сделает наличные расчеты удобными, простыми и комфортными, считают в Нацбанке.