Нацбанк напомнил, что с завтрашнего дня нельзя будет расплачиваться некоторыми монетами и банкнотами

Нацбанк объявил о том, что с завтрашнего дня, 1 октября, выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты образца выпуска до 2003 года. Такие изменения вводятся постановлением правления НБУ № 117 от 12 августа 2020 года и № 115, № 116 от 6 августа 2020 года.
Однако монеты и банкноты до 30 сентября 2021 года можно будет бесплатно обменять во всех банках страны, а до 30 сентября 2023 года — в Нацбанке, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке Аваль и ПУМБе.
Согласно данным центробанка, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении страны находилось 2,96 млрд банкнот на сумму 483,4 млрд грн и 13,4 млрд монет на 2,8 млрд грн.
Напомним, в октябре 2019 года Нацбанк вывел из обращения монеты номиналом 1,2 и 5 копеек. В 2018 году НБУ прекратил чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
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