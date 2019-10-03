Опрос показал сокращение разрыва между Кличко, Смешко и Пальчевским на выборах мэра

Отрыв между действующим главой Киева Виталием Кличко, Андреем Пальчевским и Игорем Смешко сократился до 3,5% и 5,35%.

Согласно результатам социологического опроса, проведенным Всеукраинской социологической службой с 23 сентября по 1 октября 2019 г., если бы выборы мэра проходили в эти дни, электоральная поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко составила бы 16,1%, Андрея Пальчевского — 12,6%, а Игоря Смешко — 10,8%. За ними следуют: Сергей Притула (8,7%), Николай Томенко (3,5%), Александр Ткаченко (3,0%) и Борислав Береза (2,5%). Другого кандидата поддержали 4,2% опрошенных. Не определились с выбором — 32,4% респондентов.

Сокращение разрыва между действующим главой Киева и другими кандидатами указывает на то, что в Киеве в настоящее время есть запрос на смену власти в городе.

При этом, согласно рейтингам поддержки политических партий в Киеве, обнародованным в том же опросе, если бы выборы в Киевсовет проводились в эти дни, лидером стала бы партия «Слуга народа», набрав 43,3% голосов избирателей. За ней с огромным отрывом следуют: «Европейская солидарность» (6,2%), «Батькивщина» (6,2%), «Оппозиционная платформа — «За жизнь» (4,5%), «Голос» (4,3%), «Сила и честь» (3,7%), «УДАР» Виталия Кличко (3,3%), ВО «Свобода» (2%), «Оппозиционный блок» (1,5%), «Гражданская позиция» (1,5%), «Радикальная партия» Олега Ляшко (1,3%). Никому не доверяют 3,3% опрошенных, не определились с выбором — 13,5%, не принимали бы участие в голосовании 5,4%.

Если бы в эти дни проходили президентские выборы, электоральная поддержка распределилась бы следующим образом: Владимира Зеленского поддержали бы 50,0% избирателей, Петра Порошенко — 7,9%, Юлию Тимошенко — 6,4%, Игоря Смешко — 4,4%, Юрия Бойко — 2,5%, Анатолия Гриценко — 2,4%, Олега Ляшко — 1,5%, Евгения Мураева — 0,9%, Руслана Кошулинского — 0,6%. Другого кандидата в президенты поддержали 5,0% опрошенных, не определились с выбором — 17,3%.

Учитывая снижающийся рейтинг Владимира Кличко как главы города и низкий уровень поддержки его политической силы на выборах в городской совет (3,3%), нельзя с уверенностью утверждать о факте его победы во втором туре выборов: победить может как Кличко, так и Смешко либо Пальчевский вследствие перераспределения голосов от других кандидатов.

Опрос проводился в десяти районах г. Киева, и во время его проведения было опрошено 2000 респондентов. Возможная социологическая погрешность — 1,5%.