Большинство киевлян будут выбрать мэра уже в первом туре, чтобы не идти на второй, - опрос

Согласно результатам социологического опроса проведенного компанией «Правовые передовые инициативы» несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса 54,19% киевлян готовы прийти на избирательные участки для голосования на выборах мэра Киева. Не готовы участвовать в голосования — 27,71%, колеблются — 12,81% киевлян.
За действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 49,29% избирателей. Кличко является бессменным лидером избирательной гонки в Киеве. Второе место может занять представитель партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко — 8,18% голосов. Кандидат от партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Александр Попов занимает третью позицию — 5,28%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук может рассчитывать на 4,99%. Кандидата от партии «Голос» Сергея Притулу готовы поддержать 4,28% киевлян.
Также опрос показал, что избиратели других кандидатов (Кучеренко, Попов, Верещук, Притула и другие) высказывают удовлетворение работой действующего мэра столицы. 70,89% жителей столицы оценили деятельность Кличко положительно, 17% — отрицательно, трудно было определиться с ответом — 12,10%.
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