Бывший губернатор Закарпатской области заявил о массовом лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что венгерские власти забирают обратно паспорта, которые раздавали жителям Украины. В интервью Oboz.tv он объяснил это тем, что документы соседнего государства зачастую получали не этнические венгры, а обычные украинцы, покупавшие справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в те годы, когда эта территория подчинялась Венгрии или Австро-Венгрии.
Москаль объяснил, что венгерские власти пришли к выводу, что паспорта были выданы незаконно, поскольку одним из основных требований для получения документа является знание венгерского языка. «Выучить его почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе», — сказал он.
Москаль заявил, что суды по лишению венгерского гражданства «идут один за другим», а выдача паспортов изначально объяснялась тем, что в Будапеште не представляли уровня коррупции.
В феврале о том, что Венгрия лишает украинцев своих паспортов сообщало УНИАН. Однако собеседники этого издания указывали, что речь идет не о массовом лишении венгерского гражданства, а о единичных случаях. В основном речь идет о людях, которые фиктивно прописывались на территории Венгрии, получали паспорт, а вместе с ним и право на венгерскую пенсию, однако при этом продолжали жить на территории Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016