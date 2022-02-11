Российские паспорта получили уже около 400 тысяч жителей непризнанной ДНР

Около 400 тыс. жителей так называемой Донецкой народной республики (ДНР) получили паспорта РФ. Об этом сообщил в пятницу «глава» ДНР Денис Пушилин.

«В Донецкой народной республике выдано около 400 тыс. российских паспортов», — заявил Пушилин на брифинге для прессы.

В январе Миграционная служба МВД ДНР сообщала, что число жителей «республики», получивших паспорта РФ, достигло 365 тыс. человек. Тогда же губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев сообщил, что на данный момент более 720 тыс. жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) воспользовались правом получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов жителям ДНР и ЛНР производится в Ростовской области РФ.