Венгрия больше не выдает паспорта в Берегового

Венгрия перенесла выдачу своих паспортов жителям Закарпатья с украинского Берегового в соседний венгерского города Кишварда. Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.
«Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство) », - заявил он.
По словам Москаля, на экономику Закарпатья это никак не влияет.
Напомним, что в сентябре в интернете появилось видео, на котором гражданам Украины предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.
4 октября консула Венгрии в Берегово было объявлено персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.
25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.
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