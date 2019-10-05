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На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции и открыли временный переход

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На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции и открыли временный переход

На мосту на участке разведения № 1 в Станице Луганской открыли временный обходной переход, восстановительные работы продолжаются, сообщает пресс-служба президента Украины.

«На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют», — сказано в сообщении.

На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

В пресс-службе проинформировали, что за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

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Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планировалось установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября — открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

Станица Луганская
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