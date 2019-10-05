Глава МИД заявил о планах возобновить движение поездов на Донбасс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил о планах в будущем возобновить железнодорожное сообщение с теми районами Донбасса, которые сейчас не контролирует Украина.
Обсуждая восстановление моста в Станице Луганской (к северу от Луганска), Пристайко заверил, что через месяц-полтора по нему будет открыто автомобильное движение. Позже, по его словам, появятся и другие мосты, новые переходные пункты. «Возможно, появится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии соприкосновения на другую», — сказал он.
Железнодорожное сообщение между большей частью Донбасса и основной частью Украины прекратилось в 2014 году из-за военных действий. Часть железных дорог в настоящее контролируется властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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