В WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую читать чужую переписку

В WhatsApp обнаружили ошибку безопасности, которая позволяла хакерам взламывать мессенджер с помощью GIF-файлов. Об этом сообщает CNN.
Взлом мог произойти, когда пользователь открывал зараженный файл в своей галерее. После этого хакеры могли получить доступ к его перепискам. Уязвимость обнаружил исследователь из Сингапура под ником Awakened, который рассказал о ней в своем блоге.
«У нас нет оснований полагать, что проблема затронула кого-нибудь из пользователей, хотя, конечно, мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности», — сказал телеканалу представитель WhatsApp.
CNN отмечает, что разработчики исправили ошибку в последнем обновлении мессенджера. Как указывал обнаруживший баг Awakened, чтобы избежать влияния уязвимости, нужно обновить приложение до версии 2.19.244 или выше.
В начале октября портал WABetaInfo сообщил, что разработчики WhatsApp тестируют функцию исчезающих сообщений. С ее помощью пользователи смогут выбирать время, через которое написанные ими сообщения будут удалены из чата. Издание добавило, что новая функция появилась для бета-тестирования в новой версии приложения (2.19.275.).
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