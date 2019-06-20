Зеленский договорился с олигархами об их поддержке проектов для Донбасса и всей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

Выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов, передает Интерфакс-Украина.

«Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие — это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса — Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь», — сказал президент.

По его словам, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», — отметил Зеленский.

«С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы „Роттердам+“, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели — это 200 „скорых“ для городских и сельских больниц по всей Украине», — добавил глава государства.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — сказал Зеленский.