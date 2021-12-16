Рада приняла закон, запрещающий сигареты с добавками и рекламу электронных сигарет

Верховная Рада приняла законопроект № 4358, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.

Соответствующий документ во втором чтении в четверг поддержали 317 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг; сигареты с вкусовыми или ароматическими добавками; сигарет, «напоминающих пищевой или косметический продукт»; табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.

Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.

Законопроект, в частности, обяжет производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения о всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.

Помимо этого, законопроект вносит изменения в требования к маркировке табачных изделий, а также вводит запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Также документ запрещает рекламу электронных сигарет и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

«Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине», — указано в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, данный законопроект ВР приняла в первом чтении в июне 2021 года, его поддержало 339 нардепов.