Войти
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине
позиция
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
инициатива
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

решение
RSS

Рада приняла закон, запрещающий сигареты с добавками и рекламу электронных сигарет

336
Рада приняла закон, запрещающий сигареты с добавками и рекламу электронных сигарет

Верховная Рада приняла законопроект № 4358, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.

Соответствующий документ во втором чтении в четверг поддержали 317 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг; сигареты с вкусовыми или ароматическими добавками; сигарет, «напоминающих пищевой или косметический продукт»; табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.

Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.

Законопроект, в частности, обяжет производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения о всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.

Помимо этого, законопроект вносит изменения в требования к маркировке табачных изделий, а также вводит запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Также документ запрещает рекламу электронных сигарет и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

«Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине», — указано в пояснительной записке к документу.

Читайте также: Депутаты продлили себе «новогодние» каникулы

Как сообщалось, данный законопроект ВР приняла в первом чтении в июне 2021 года, его поддержало 339 нардепов.

электронные сигареты, сигареты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016