Суд арестовал имущество экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа «Воля народа»), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Наложили арест на имущество», — сказал он.

По его словам, речь идет о недвижимости и другом имуществе.

Судебное решение было принято на прошлой неделе (7-13 октября).

Как сообщалось ранее, Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.

НАБУ просило суд арестовать имущество экс-депутата Микитася.