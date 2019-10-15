Суд арестовал имущество экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа «Воля народа»), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
«Наложили арест на имущество», — сказал он.
По его словам, речь идет о недвижимости и другом имуществе.
Судебное решение было принято на прошлой неделе (7-13 октября).
Как сообщалось ранее, Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.
НАБУ просило суд арестовать имущество экс-депутата Микитася.
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