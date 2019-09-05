Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заверил, что будут приняты все необходимые решения, чтобы ВАКС сосредоточился исключительно на делах о топ-коррупции.

«Я понимаю, что сейчас есть проблема, которую мы еще не успели решить, — это вопрос с рамками подсудности. Раньше кое-кто, не будем вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячами мелких дел», — сказал он в четверг на брифинге, посвященном началу работы ВАКС.

Зеленский заверил, что он и Верховная Рада сделают все необходимое, чтобы ВАКС сразу начал рассматривать наиболее громкие дела.

«Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по разворовыванию, хищениям коррупционеров — топ-чиновников, и поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и эти люди были наказаны», — сказал он.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете «Голос Украины» было опубликовано сообщение, что ВАКС, согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.