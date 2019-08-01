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Компании Микитася разыграли между собой 2 миллиарда на демонтаж саркофага ЧАЭС

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Компании Микитася разыграли между собой 2 миллиарда на демонтаж саркофага ЧАЭС

ГСП «Чернобыльская АЭС» Госагентства по управлению зоной отчуждения 29 июля по результатам тендера заказало ООО «СК „Укрстроймонтаж“ демонтаж конструкций старого „Укрытия“ над блоком № 4 за 2,08 млрд грн.

Об этом сообщают „Наші гроші“ со ссылкой на систему „Прозорро“.

К концу 2023 года „Укрстроймонтаж“ демонтирует нестабильные конструкции объекта „Укрытие“, которые расположены над блоком № 4 под надвинутой на него в ноябре 2016 аркой Нового безопасного конфайнмента, Это будет „ранний“ демонтаж.

Поскольку проектирование заказывают вместе с работами „под ключ“, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены строительных материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Гарантийный срок качества работ составляет год, а эксплуатации объекта — 10 лет.

Цена сделки на 19% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,55 млрд грн.

Собственницей „СК“ Укрстроймонтаж» является супруга президента «Укрбуда» («Укрстроя») и экс-депутата Киевсовета от «УДАРа» Максима Микитася — Наталья. Ранее директором был теперь уже бывший помощник экс-нардепа Микитася — Андрей Якусевич.

Брат последнего — Сергей Якусевич сейчас занимает должность заместителя главы правления «Укрбуд». Он также был совладельцем ООО «Мегаполисстрой», где другим совладельцем выступал Анатолий Войцеховский, которого правоохранители обвиняют в самовольном захвате участков и незаконном строительстве.

Всего с 2011 года победитель получил подрядов преимущественно в «ЧАЭС» и ГП «НАЭК «Энергоатом» на 3,65 млрд грн.

Единственным конкурентом было ООО «ЮТЕМ-Инжиниринг» Андрея Стального, Юрия Маковея, Владислава Багирова, Руслана Свинцицкого, Павла Цырульникова и Сергея Лазаренко.

Эта фирма и корпорация «Укртрансбуд» являются соучредителями ООО «Строительная Компания «Адамант» из состава корпорации «Укрбуд», деятельность которой контролирует Микитась.

Сейчас корпорацию «Уктрансбуд» не допустили к аукциону из-за недостатков документов, а ООО «Менеджмент Энерго» — за отсутствие каких-либо файлов в тендерном предложении.

ГАСУ по результатам мониторинга закупки заявила, что заказчик должен отклонить обе допущены фирмы за неполноту приложений к аналогичным договоров. Заказчик это опроверг.

ПАО «Киевметрострой» на день запоздало с обжалованием дискриминационных требований тендера, которые АМКУ с довольно высокой вероятностью поручил бы убрать.

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Речь шла об опыте строительно-монтажных работ по объекту строительства класса последствий СС3 или строительства/реконструкции объектов V категории сложности в условиях действия источников ионизирующего излучения на сумму не менее 20% ожидаемой стоимости (509,48 млн грн).

ЧАЭС, Максим Микитась
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Михаил Подоляк
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политический консультант

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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