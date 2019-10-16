Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о восстановлении украинскими судами справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и беззакония.

«Я всегда говорил, что защита иностранных инвесторов является нашим приоритетом. И этот короткий период мы уже достигли позитива в некоторых делах латвийских компаний, которые пострадали от попыток рейдерства и беззакония. Украинское правосудие восстановило справедливость. Уверен, что такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний», — сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский считает, что это свидетельствует об улучшении бизнес-климата в Украине. «Я с радостью приглашаю латвийский бизнес активно инвестировать в новую Украину, которую мы строим вместе с моей новой командой», — призвал он.