С экономической точки зрения реприватизация крупных предприятий будет иметь отрицательный для государства эффект, - экономист

Попытки вернуть в государственную собственность компании, которые были когда-то проданы на публичных торгах, существенно навредят экономике, считает экономический эксперт Тарас Семенюк.

«И с экономической, и с политической точки зрения реприватизации крупных предприятий, со сменой собственника успешно работают — затея вредна. Если кто-то от нее и выиграет, то точно не государство», — подчеркивает корреспондент в своем блоге в Фейсбук.

Он отмечает, что, по закону о приватизации, государство должно будет вернуть нынешним владельцам предприятий уплаченные суммы.

«Скажем, в случае с „Укртелекомом“ это ... 10,5 млрд грн, а за» Криворожсталь «в свое время было уплачено 24,2 млрд грн», — напоминает аналитик.

У государства таких денег нет — как и ресурса на дальнейшее развитие национализированных предприятий. Соответственно — нагрузка ляжет на налогоплательщиков. Ведь более 80 процентов всех поступлений в госказну составляют именно налоги, констатирует Семенюк.

«Дополнительных источников поступлений в горизонтах не наблюдается. Особенно, если учесть тот факт, что планы новой приватизации, в случае запуска процессов возврата предприятий государству, скорее всего снова провалятся. Какой инвестор в здравом уме понесет деньги в страну, где тебе сначала что-то продадут, а потом, как наладить дело, — заберут обратно? И нам не видать тех же 5 млрд грн от самой приватизации, а тем более — 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций», — прогнозирует автор блога.

Вместе с тем два государственных банка — «Ощад» и «Укрэксим» — которые еще в 2011 году покупали облигации, эмитированные акционером «Укртелекома» (когда последний принадлежал австрийской компании EPIС), а сейчас пытаются урегулировать эти долги — вряд ли смогут рассчитывать на реструктуризацию. Вернуть «Укртелеком» государству — значит, по сути, обнулить ситуацию. «Результат: везде имеем одни убытки», — предостерегает Тарас Семенюк.

Напомним, по мнению издания «Зеркало недели» приватизация «Криворожстали» в 2015 и «Укртелекома» в 2011 являются показательными кейсами по разгосударствлению предприятий-гигантов, пример которых следует принимать во внимание при подготовке широкомасштабной приватизации, которую планирует Правительство в следующем году.