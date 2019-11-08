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Для успешной приватизации-2020 необходимы долгосрочные гарантии инвестору, а не «наезды» в адрес «Криворожстали» и «Укртелекома», - экономист

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Для успешной приватизации-2020 необходимы долгосрочные гарантии инвестору, а не «наезды» в адрес «Криворожстали» и «Укртелекома», - экономист

Возможное возвращение в госсобственность «Укртелекома» может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. Чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии. Об этом написал экономист кКущ на своей страничке в Facebook.

Экономист отметил, что в следующем году правительство планирует провести приватизацию и выручить от нее 13 млрд грн. И напомнил, что получить от продажи объектов госсобственности более 10 млрд грн Украине удалось лишь дважды — в 2005-м году за счет «Криворожстали» и в 2011-м году — с помощью продажи «Укртелекома». По его мнению, для успешной приватизации-2020 государству необходимо не только выставить на продажу интересные инвестору объекты, но и обеспечить долгосрочные гарантии их прав.

«Для поиска инвесторов нужны не только качественные объекты и презентации инвестиционных советников, нанятых государством для роуд-шоу, а прежде всего защита титулов собственности (в том числе и судах), и долгосрочные (а не личные) гарантии, включая компенсацию государством стоимости утраченного инвестиционного актива. В этом контексте, возможная „национализация“ Укртелекома, „наезды“ на Криворожсталь со стороны силовых органов и фискалов, операционный блек-аут „табачки“, в ближайшее время могут поставить „крест“ не только на инвестиционных планах правительства, но и на движении ПИИ в частный сектор экономики», — написал Кущ.

Кроме того, он отметил, что национализация «Укртелекома» вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд. грн. уже не удастся, нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже.

«По методу дисконтированных финансовых потоков продажная цена компании может составить 53 млн. дол. или 1,325 млрд. грн., что в 8 раз меньше первоначальной цены приватизации. А по методу капитализации активов, за минусом балансового „балласта“ — 2,5 млрд. грн или эквивалент 100 млн. долл. В любом случае — это в 4-8 раз меньше первоначальной цены», — объяснил Кущ.

По мнению экономиста, государству необходимо разработать четкий и прозрачный алгоритм взаимодействия с инвестором, в том числе и в контексте выполнения инвестиционных обязательств. Но на платформе неприкосновенности частной собственности.

«Лишь в таком случае, Украина может повторить рекорды прошлых лет: более 10 млрд. дол. в год ПИИ и десятки миллиардов гривен, полученных от продажи объектов государственной собственности системным инвесторам. В противном случае придется дисконтировать свои активы практически до нуля», — прогнозирует Кущ.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также он уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

Укртелеком, реприватизация, Криворожсталь
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Пятница, 8 ноября 2019
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