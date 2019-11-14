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«Укртелеком» хотят национализировать, чтобы «доить» через него госбюджет, - политолог

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«Укртелеком» хотят национализировать, чтобы «доить» через него госбюджет, - политолог

Возвращение «Укртелекома» в государственную собственность — это схема для выкачивания средств из госбюджета. Об этом написал политолог Николай Давидюк на своей странице в Facebook.

Политолог напомнил, что в случае реприватизации «Укртелекома» государство должно вернуть нынешнему владельцу как минимум сумму, уплаченную за компанию (10,6 млрд грн), однако целесообразность такого шага вызывает сомнения.

«Не менее странной и несбалансированной выглядит политика правительства, когда внедряется целый рынок земли чтобы на налогах завести 7,2 млрд грн с продажи, а в то же время планируется реприватизировать „Укртелеком“, потратив 10 млрд. То есть минус 3 миллиарда из бюджета», — написал Давидюк.

По его мнению, возвратом «Укртелекома» в государственную собственность пытаются создать схему для выкачивания средств из государственного бюджета.

«Как с „Укртелекомом“, когда хотят вернуть его в госсобственность, чтобы через него „доить“ госбюджет, как это происходит через „Укрзалізницю“ и сотни других государственных предприятий, большинство из которых искусственно убыточны. То есть, создают очередной схемотоз для чиновников и олигархов», — написал Давидюк.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу «Криворожстали» и «Укртелекома». Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая — 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже «Криворожстали» удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

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Эксперт Growford Institute Алексей Кущ считает, что попытка национализации «Укртелекома» приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины. Кроме того, эксперты отмечают, что возвращение в госсобственность «Укртелекома» спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.

Укртелеком, реприватизация
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Четверг, 14 ноября 2019
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