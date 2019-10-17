Гладковский задержан при попытке покинуть Украину

Бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает 112 Украина.

Сообщается, что Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. После этого на Бориспольской трассе его задержали представители Национального антикоррупционного бюро.

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