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НАБУ и САП попросят арестовать Гладковского с возможностью залога

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НАБУ и САП попросят арестовать Гладковского с возможностью залога

Антикоррупционные органы попросят арестовать Олега Гладковского, бывшего заместителя секретаря СНБО, с альтернативой залога. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, НАБУ и САП попросят Высший антикоррупционный суд применить к задержанному меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.

Напомним, 17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», однако пограничники его не выпустили. Затем приехали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и задержали его.

Позже в ведомстве сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

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18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему замсекретаря СНБО Гладковскому. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является владельцем, а именно — ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс".

Кроме того, детективы НАБУ установили, что Гладковский не задекларировал доходы жены, которые были получены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева — речь идет о доходах в размере около 150 тыс. долларов.

Позже генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Гладковскому могут уже сегодня, 18 октября, избрать меру пресечения.

НАБУ, Олег Гладковский, САП
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Пятница, 18 октября 2019
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