Дело мэра Одессы передали в Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд Украины будет рассматривать дело о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных ведомостей в декларации за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает издание «Думская».
«10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС», — заявила Ольга Галина, пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы, куда изначально поступило обвинительное заключение.
Напомним, 11 марта САП объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины — декларирование недостоверной информации.
По данным правоохранителей, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32, 5 млн грн, в декларации 2016 года — на 18, 81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у Труханова есть дети.
Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело — «метод давления» на него и членов его семьи.
В случае доказательства вины, Труханову грозит заключение от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, городской глава может досрочно прекратить свои полномочия из-за решения суда.
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