ВАКС продлил меру пресечения Труханову

В четверг, 3 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на Одесского городского голову.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Отмечается, что подозреваемый обязан: прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, прокурору, следственному судье, в суд; сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в данном уголовном производстве; воздерживаться от посещений помещений, которые принадлежат или используются Одесской областной прокуратурой, а также обществам и частному предприятию, указанным в определении следственного судьи; сдать на хранение детективу НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
«Срок действия постановления — до 3 апреля 2022 года включительно». Отмечается в решении суда.
Как сообщалось, Одесский городской голова Геннадий Труханов совместно с другими 15 лицами подозревается правоохранительными органами в создании преступной организации и злоупотреблениях на 689 млн грн.
ВАКС избрал Труханову меру пресечения в размере 30 млн залога с обязательствами.
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