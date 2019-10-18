В Запорожье ночью взорвали банкомат, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения банкомата в Шевченковском районе Запорожья и лиц, причастных к совершению преступления. Об этом сообщает пресс-служба полиция области.

Информация о повреждении банкомата на ул. Магистральной поступила правоохранителям в пятницу, 18 октября, около 3:45.

Как выяснилось на месте происшествия, неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва повредили банкомат. Устанавливается, были ли похищены деньги.

В настоящее время полиция проводит первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.