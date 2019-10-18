В Запорожье ночью взорвали банкомат, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения банкомата в Шевченковском районе Запорожья и лиц, причастных к совершению преступления. Об этом сообщает пресс-служба полиция области.
Информация о повреждении банкомата на ул. Магистральной поступила правоохранителям в пятницу, 18 октября, около 3:45.
Как выяснилось на месте происшествия, неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва повредили банкомат. Устанавливается, были ли похищены деньги.
В настоящее время полиция проводит первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016