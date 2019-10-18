Пашинскому «светит» три новых подозрения, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает сообщение бывшему депутату Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому, который встретил свой день рождения в СИЗО, 3 новых подозрений в уголовных преступлениях. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1», передают Українськi Новини.
«Уже на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой 3 производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются и где также может быть фигурантом этот бывший народный депутат», — сказал Рябошапка.
Генпрокурор также отрицает политическую ангажированность в делах против Пашинского. «Достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрений», — подчеркивает правоохранитель.
Как сообщалось, 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.
7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.
Таким образом, суд в полной мере удовлетворяет ходатайства Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказывается от его защиты в соответствии с различными мерами пресечения.
Ранее ГБР сообщало о подозрении по делу о гражданине Вячеслава Химикуса.
Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Пистолет достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.
Гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесение телесных повреждений являются тяжкими.
Тем временем, Парубий и Турчинов просят отдать Пашинского им на поруки.
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