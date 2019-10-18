В двух городах Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона

В двух городах Львовской области начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского в Facebook.

По его словам, в городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию.

«Сегодня на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняты решения о признании ситуации чрезвычайной в связи с неспособностью выполнения взятых на себя обязательств управляющей компанией по софинансированиюиз областного и местных бюджетов части средств, необходимых для запуска ТЭЦ», — сообщил Мальской.

По его словам, вопрос увеличения областного резервного фонда для урегулирования этой чрезвычайной ситуации будет вынесен на заседание Львовской областной рады.

«Тепло в домах будет, однако еще большая часть работы впереди», — сообщил он.