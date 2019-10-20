Турецкая армия без боя заняла сирийский Рас-эль-Айн

Турецкая армия без боя заняла город Рас-эль-Айн на севере Сирии, сообщает телеканал Al Arabiya. Бои за этот населенный пункт шли с самого начала военной операции Анкары против курдских формирований.
Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» полностью эвакуировали город. На юг из него выехали около 50 единиц автотранспорта, в том числе и машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Корреспондент AFP сообщил, что после выезда из больницы персонала здание охватил пожар.
Курды покидали город через блокпосты, которые контролировали союзные Турции отряды сирийской оппозиции.
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