Глава Пентагона прибыл в Афганистан для переговоров с талибами

Министр обороны США Марк Эспер прибыл в воскресенье в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения «Талибан». Об этом сообщило агентство Reuters.
«Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения, политического соглашения — это наилучший вариант», — приводит оно слова Эспера, информация о визите которого заранее не распространялась. Глава Пентагона также планирует встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями «Талибана». Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тысяч американских военнослужащих. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами «Талибана» в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.
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